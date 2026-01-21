الكونفدرالية| انتظام دونجا وإيشو في تدريبات الزمالك استعدادا لـ المصري

شارك نبيل عماد دونجا، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية؛ في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك؛ بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة، حيث كان "دونجا" يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين كان يشكو "إيشو" من تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وانتظم الثنائي في الفقرة البدنية، والتدريبات الخططية بصورة طبيعية؛ استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة المصري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.