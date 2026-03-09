العيب على اللي اختاره.. أمير هشام يشن هجوما على مدرب الأهلي

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر فيسبوك: “العيب طبعاً في المدرب بس العيب الأكبر على اللي اختاره ووافق على التعاقد معاه والعيب كمان على الجهاز المعاون اللي واضح انه مالوش دور والعيب على بعض اللاعبين البعيدين كل البعد عن المستوى المتوقع”.

وتابع: “للأسف الاهلي حاليا بيمر بأسواء مرحلة على مستوى ادارة الكرة واللي بيحصل ده نتاج طبيعي لكم عشوائية غير مسبوقة”.

وأضاف: “مدرب خايف يستقر على حارس مرمى = مدرب ضعيف الشخصية”.

واختتم: “مدرب وافق على رحيل جراديشار ووافق على التعاقد مع كامويش بالتعاون مع ادارة الكرة فقط لإرضاء الجمهور، ورفض ضم حامد حمدان وكان شايف ان الاهلي مش محتاج ظهير ايسر = مدرب عديم الرؤية الفنية وفاشل في تقييم إمكانيات اللاعبين، الرهان فقط على جمهور الاهلي العظيم القادر على انتشال الفريق من الوضع والحالة اللي عليها في الفترة الحالية”.