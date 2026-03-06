إعلامي: دفاع الأهلي كارثة ومسئولية المدير الفني

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز نادي الأهلي اليوم علي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هشام عبر حسابه الشخصي اكس :" أمير هشام : فوز مهم للأهلي والأهم بداية عودة الروح والثقة بشكل تدريجي.



‏

وتابع : ‏المشكلة الأكبر بس أن المنظومة الدفاعية للفريق رايحة في داهية ودي مسؤولية المدير الفني.

‏أضاف :" تريزيجيه رقم واحد ، مروان عطية مستوى ثابت ، عودة إمام لمستواه من اهم المكاسب.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.