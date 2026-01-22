مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

في سياق آخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025/26، التي أقيمت على الأراضي المغربية، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي.

وشهدت القائمة المثالية حضورًا لافتًا لنجوم المنتخب المغربي، بواقع أربعة لاعبين هم: ياسين بونو، نصير مزراوي، أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، بعد الأداء القوي الذي قدمه «أسود الأطلس» خلال البطولة.

كما ضم التشكيل أربعة لاعبين من منتخب السنغال بطل المسابقة، وهم: بابي جاي، ساديو ماني، موسى نياخاتي، وإدريسا جاي، في تأكيد على التفوق السنغالي خلال مشوار البطولة.

وشملت الاختيارات أيضًا ثلاثة لاعبين من منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي غابت فيه أسماء لاعبي منتخب مصر عن التشكيل، رغم وصول «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي.