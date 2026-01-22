قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه

الدكتور هانى سويلم وزير الري
الدكتور هانى سويلم وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بحضور الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الجهود البحثية للمركز ومقترحات تطويرها بما يخدم محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .

وقد شهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجيستية متخصصة تابعة للمركز، والتى تهدف لتوفير الدعم الابتكاري المتخصص لتلبية متطلبات منظومة "الجيل الثاني للمياه" وبما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات المائية الكبرى، وكون هذه الشركة نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) فى قطاع المياه والتى يمكن البناء عليها فى نماذج أخرى مستقبلا .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة استيفاء بعض النقاط الجوهرية فى المقترح المقدم لضمان استدامته وتحقيق أهدافه، مثل إعداد دراسة جدوى مالية متكاملة من خلال مكتب متخصص لضمان تعظيم موارد المركز المالية، وإعداد دراسة فنية دقيقة لمدى احتياج السوق المحلي لخدمات الشركة في المجالات المائية والبيئية واللوجستية، و وضع آلية واضحة وفعالة تحدد شكل العلاقة بين الوزارة والمركز والشركة، بما يضمن تكامل الاختصاصات ومنع التداخل، ويوضح مسارات تبادل البيانات الفنية .

وأكد الدكتور سويلم أن المركز القومي لبحوث المياه هو "الذراع البحثي" للوزارة وركيزة الابتكار الأساسية، مشدداً على ضرورة ربط كافة أنشطة المركز بأولويات الوزارة وتقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً واقعية للتحديات المائية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية بالمركز، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين، مع التركيز على زيادة الدراسات البحثية التطبيقية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة .

الرى وزير الرى وزارة الرى المركز القومى لبحوث المياه المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

فضل صيام شهر شعبان

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

جانب من اللقاء

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد