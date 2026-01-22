وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بحضور الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الجهود البحثية للمركز ومقترحات تطويرها بما يخدم محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .

وقد شهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجيستية متخصصة تابعة للمركز، والتى تهدف لتوفير الدعم الابتكاري المتخصص لتلبية متطلبات منظومة "الجيل الثاني للمياه" وبما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات المائية الكبرى، وكون هذه الشركة نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) فى قطاع المياه والتى يمكن البناء عليها فى نماذج أخرى مستقبلا .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة استيفاء بعض النقاط الجوهرية فى المقترح المقدم لضمان استدامته وتحقيق أهدافه، مثل إعداد دراسة جدوى مالية متكاملة من خلال مكتب متخصص لضمان تعظيم موارد المركز المالية، وإعداد دراسة فنية دقيقة لمدى احتياج السوق المحلي لخدمات الشركة في المجالات المائية والبيئية واللوجستية، و وضع آلية واضحة وفعالة تحدد شكل العلاقة بين الوزارة والمركز والشركة، بما يضمن تكامل الاختصاصات ومنع التداخل، ويوضح مسارات تبادل البيانات الفنية .

وأكد الدكتور سويلم أن المركز القومي لبحوث المياه هو "الذراع البحثي" للوزارة وركيزة الابتكار الأساسية، مشدداً على ضرورة ربط كافة أنشطة المركز بأولويات الوزارة وتقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً واقعية للتحديات المائية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية بالمركز، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين، مع التركيز على زيادة الدراسات البحثية التطبيقية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة .