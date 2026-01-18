قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
برلمان

وزير الري أمام «الشيوخ»: مصر تدير ملف المياه باحترافية عالية وتواجه تحديات السد الإثيوبي

هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد 18 يناير 2026، لمناقشة «سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي»، برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، وبحضور أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس اللجنة بوزير الري، مؤكدًا أهمية انعقاد الجلسة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بملف المياه، خاصة على حوض نهر النيل.

وخلال عرضه التقديمي، استعرض الدكتور سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في إدارة المنظومة المائية داخل مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية تشغيل وإدارة السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة الفيضان وإيراد نهر النيل، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات الحيوية بالدولة.

وأوضح وزير الري أن من أبرز التحديات التي تواجه مصر حاليًا، ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي المقام على النيل الأزرق، والذي يسهم بنحو 60% من إيرادات المياه الواصلة إلى دولتي المصب، فضلًا عن التصرفات غير المنضبطة بأعالي النهر، مثل التخزين أو التصريف المفاجئ.

وأكد أن الوزارة تعتمد على أحدث النماذج الرياضية المتطورة للتنبؤ بالأمطار والفيضانات بأعالي نهر النيل، بما يتيح زيادة دقة التوقعات ومدتها الزمنية، ووضع قواعد تشغيل مستحدثة للسد العالي تتلاءم مع المتغيرات الجديدة في النظام الهيدرولوجي للنهر، مع متابعة دقيقة لكميات المياه الواردة وإدارة التصرفات اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة لما يحدث بالسد الإثيوبي، لتقدير مناسيب المياه ببحيرة السد وكميات المياه المنصرفة، إلى جانب التوثيق الكامل لأي اضطراب في منظومة نهر النيل ناتج عن التشغيل غير المنضبط للسد، وما يترتب عليه من أضرار.

وشدد وزير الري على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الجانب الإثيوبي في ملء وتشغيل السد تسببت في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لمنع وصول هذه التأثيرات السلبية إلى المواطن، من خلال إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، بدءًا من منظومة السد العالي.

كما لفت إلى زيادة قدرة التصريف لمفيض توشكى، بما يعزز مرونة السد العالي في التعامل مع التغيرات المناخية والتصرفات غير المتوقعة بأعالي نهر النيل.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، استعرض الدكتور سويلم استراتيجية الدولة في بناء تعاون استراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، من خلال الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات الثنائية، وتحديث دراسات الجدوى، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون الفني وتنفيذ المشروعات وبناء القدرات.

وأشار إلى تنفيذ مصر عددًا كبيرًا من مشروعات التعاون الثنائي مع دول الحوض الجنوبي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليون دولار، شملت مشروعات لمقاومة الحشائش المائية، وحفر آبار مياه جوفية، وحصاد مياه الأمطار، والحماية من أخطار الفيضانات، وتأهيل المجاري المائية ومحطات القياس، وبناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية.

وأضاف أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية.

وفي ملف التعاون الدولي، أكد وزير الري أن «أسبوع القاهرة للمياه» أصبح منصة دولية رائدة للحوار حول قضايا المياه والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة AWARe التي أسفرت عن تنفيذ 40 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 900 متدرب، مع خطة لتدريب أكثر من 2500 متدرب خلال الفترة المقبلة.

واختتم الدكتور سويلم بالإشارة إلى الجهود المصرية في دعم قضايا المياه والمناخ بالقارة الأفريقية، سواء خلال رئاسة مصر السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أو خلال رئاستها الحالية لمرفق المياه الأفريقي، حيث تم اعتماد استراتيجية المرفق للفترة 2026–2030 خلال اجتماعات مجلس إدارته بالقاهرة في نوفمبر 2025.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

