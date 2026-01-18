نائبة التنسيقية: التغيرات المناخية تحولت إلى تهديد للأمن القومي

قالت النائبة يوستينا رامي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الجبهة الوطنية ، أن التغيرات المناخيةخطر الكبير الذي تواجهه الأجيال القادمة، التي أصبحت واقع نعيشه كل يوم فهناك حرارة غير مسبوقة تؤثر على قطاع الزراعة و المواطن البسيط دفع الثمن .

التغيرات المناخية تحولت لتهديد للأمن القومي المصري

و أشارت النائبة يوستينا رامي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تحولت لتهديد للأمن القومي المصري، لأنها تؤثر على استراتيجيات التنمية المستدامة، و الأمن المائي والغذائي ومستقبل الأجيال القادمة ، و أضافت " مصر لديها استراتيجية 2050، و السؤال ماذا فعلنا لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق العدالة المناخية.

و وجهت النائبة يوستينا رامي مجموعة من الأسئلة حيث كان قالت " هل السياسات اللي تُصاغ مركزياً تتحول لواقع تنفيذي محلي؟ و هل الاستراتيجيات تشمل مشاركة المزارع في خطط التكيف المناخي الزراعي؟ و هل السياسات التي تم توطينها في المجتمعات المحلية تواجه آثار التغيرات المناخية؟ و هل السياسات تتضمن تأهيل ومشاركة الفئات الأكثر تأثراً بظاهرة التغير المناخي؟

و قالت النائبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس ، " نحتاج ضمان مشاركة الفئات الأكثر تأثراً بالظاهرة في عملية صنع القرار المناخي مع العمل على تأهيل هذه الفئات، و نحتاج لسد العجز في البحث العلمي التطبيقي وقواعد البيانات الخاصة بظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على مصر.

و اختتمت قائلة " نحتاج لمراعاة خصوصية كل منطقة جغرافية ،و التفكير في أوجه الإنفاق على الدعم الخاص بظاهرة التغير المناخي، و توفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من آثار التغير المناخ ، و استيضاح خطة الحكومة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجيات الخاصة بالتغير المناخي.