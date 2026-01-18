قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديدات إيران وترتيبات غزة| مصر ترفع مستوى التنسيق لضبط المشهد بالشرق الأوسط.. وطارق فهمي يعلق
ملف الطاقة والربط الكهربائي يتصدر مباحثات مصر واليونان وقبرص.. ورسائل حاسمة من وزير الخارجية حول أزمات المنطقة
برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من انخفاض يصل إلى 7 درجات
الصين: انفجار في مصنع للصلب يخلف قتيـ.لين و66 مصاباً شمال البلاد
رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
بينهم 7 سيدات.. إصابة 9 أشخاص في حادث على طريق جمصة والإسعاف تهرع للمكان
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لجذب استثمارات الشركات الكورية في 21 قطاعا
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
نائبة التنسيقية: التغيرات المناخية تحولت إلى تهديد للأمن القومي

فريدة محمد - ماجدة بدوى

قالت النائبة يوستينا رامي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الجبهة الوطنية ، أن التغيرات المناخيةخطر الكبير الذي تواجهه الأجيال القادمة، التي أصبحت واقع نعيشه  كل يوم   فهناك  حرارة غير مسبوقة تؤثر على قطاع  الزراعة  و المواطن البسيط دفع الثمن .  

 التغيرات المناخية تحولت لتهديد للأمن القومي المصري

و أشارت  النائبة يوستينا رامي  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تحولت لتهديد للأمن القومي المصري، لأنها تؤثر  على استراتيجيات التنمية المستدامة، و  الأمن المائي والغذائي ومستقبل الأجيال القادمة  ، و أضافت   " مصر لديها استراتيجية 2050، و السؤال ماذا فعلنا  لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق العدالة المناخية.

و وجهت  النائبة يوستينا رامي  مجموعة من الأسئلة حيث كان قالت  " هل السياسات اللي تُصاغ مركزياً تتحول لواقع تنفيذي محلي؟ و هل الاستراتيجيات تشمل مشاركة المزارع في خطط التكيف المناخي الزراعي؟ و هل السياسات التي تم توطينها في المجتمعات المحلية تواجه آثار  التغيرات المناخية؟ و  هل السياسات تتضمن تأهيل ومشاركة الفئات الأكثر تأثراً بظاهرة التغير المناخي؟

و قالت النائبة خلال الجلسة العامة بمجلس  الشيوخ  برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس ، " نحتاج ضمان  مشاركة الفئات الأكثر تأثراً بالظاهرة في عملية صنع القرار المناخي   مع العمل على تأهيل هذه الفئات، و نحتاج لسد العجز في البحث العلمي التطبيقي وقواعد البيانات الخاصة بظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على مصر.

و اختتمت قائلة " نحتاج لمراعاة  خصوصية كل منطقة جغرافية ،و التفكير  في أوجه الإنفاق على الدعم الخاص بظاهرة التغير المناخي، و توفير  الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من آثار التغير المناخ ، و استيضاح خطة الحكومة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجيات الخاصة بالتغير المناخي.

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

