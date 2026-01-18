قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
برلمان

الحمامصي يشكر الشيوخ على اختياره بلجنة القيم ويثمن أول طلب مناقشة عامة حول التغيرات المناخية

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، تأييده الكامل لمقترح زميله النائب عماد خليل بشأن طلب المناقشة العامة حول سياسات الدولة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مشددًا على أن الملف لم يعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة وجودية تمس الأمن القومي المصري.

وأوضح الحمامصي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن خطورة التغيرات المناخية تفرض على الجميع ضرورة الوقوف بوضوح على سياسة الدولة في وضع وتنفيذ خطط التكيف، وعلى رأسها مشروعات الحماية الساحلية، وبناء السدود، وتطبيق نظم حديثة للحد من مخاطر ارتفاع منسوب البحر، خاصة في المناطق الساحلية والدلتا.

وأشار إلى أن التقارير العلمية والدولية تؤكد احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر بما يتراوح بين 50 سم إلى متر، وهو ما قد يترتب عليه مخاطر جسيمة، تشمل تهديد دلتا النيل، واحتمالية غرق أجزاء من الإسكندرية ورشيد ودمياط، فضلًا عن الكوارث الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تملح الأراضي الزراعية وتدهور المياه الجوفية.

وطالب النائب أحمد الحمامصي بتوجيه طلب المناقشة أيضًا إلى وزارة البيئة، نظرًا لدورها المحوري في هذا الملف، كونها الجهة المعنية بخفض الانبعاثات، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ التزامات مصر المناخية. كما شدد على أهمية عرض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، باعتبارها وثيقة حكومية شاملة أطلقتها وزارة البيئة عام 2022، وتمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات المناخية على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، وجّه الحمامصي التحية والتقدير للسواعد المصرية التي واجهت التحديات عبر التاريخ، ونجحت في تحويل الخطر إلى أمان، مستشهدًا بملحمة بناء السد العالي كنموذج وطني خالد للإرادة والتخطيط في مواجهة المخاطر الوجودية.

وعلى صعيد آخر، أعرب النائب أحمد الحمامصي عن اعتزازه بثقة مجلس الشيوخ واختياره عضوًا بلجنة القيم، مؤكدًا أن دور اللجنة بالغ الأهمية في دعم قيم الانضباط واحترام المؤسسات داخل الحياة النيابية. وقال: “تشرفت بثقة مجلس الشيوخ واختياري عضوًا بلجنة القيم.. مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والوطن، وأسأل الله التوفيق لخدمة مصر، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام بما يليق بالمؤسسات الدستورية.”

الحمامصي الشيوخ مجلس الشيوخ النائب أحمد الحمامصي التغيرات المناخية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

أرني سلوت مدرب ليفربول

إدارة ليفربول تحسم موقفها من إقالة سلوت بعد تراجع نتائج الفريق

المغرب

غيابات المغرب والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا

كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد مسابقة كأس مصر في دور الـ 16

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

