من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تأثُّر مصر بإنشاء السد الإثيوبي، قائلًا: «عندما يتم خفض حصتك من 88 مليار متر مكعب من المياه إلى 55 مليار متر مكعب، فهذا ضرر».

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «لكن عندما يكون المزارع راضيًا عن الأداء خلال الفترة الماضية، فهذا يعكس مجهودًا كبيرًا قامت به الدولة»، مضيفًا: «هناك أرقام كثيرة لا أحب ذكرها، فالسنوات الماضية كانت من أهم السنوات، ولم يشعر المواطن بقطع المياه أو بوجود ضرر».

وأكد أن عدم شعور المواطن المصري بالضرر لا يُبرِّئ السد الإثيوبي من المسؤولية أو من الإجراءات الأحادية، مشيرًا إلى أن بناء السد أثَّر بالفعل على كلٍّ من مصر والسودان.

وأشار الوزير إلى إمكانية مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام عن التكاليف الباهظة التي تحملتها مصر لمواجهة نقص المياه، والتي وصلت إلى مليارات الجنيهات.