وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
برلمان

نائب التنسيقية ينتقد عدم وجود آليات واضحة لتطبيق سياسات التكيف المناخي بالصعيد

النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ
النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه النائب الحسيني الليثي  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية ، الشكر  للنائب عماد خليل علي  طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

وقال الليثي خلال الجلسة العامة بمجلس  الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس: "رغم الأهمية البالغة لهذا الموضوع، إلا أنه لا يمكن تجاهل التقصير  في تحويل هذه السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسيوط ومركز ديروط.

واضاف الليثي خلال الجلسة العامة: "يعاني المواطن والفلاح في ديروط من عدم انتظام مياه الري، وتدهور حالة الترع والمصارف، كما يعاني من غياب حلول عملية تتناسب مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وزيادة معدلات البخر، وذلك رغم كثرة الحديث عن استراتيجيات وخطط للتكيف المناخي لا نرى أثرها الحقيقي في الصعيد.

وأشار  النائب في هذا السياق إلى ترعة  الإبراهيمية باعتبارها شريان الري الرئيسي في ديروط وأسيوط، حيث تُغذي عددًا من الترع الفرعية الرئيسية ، وتخدم خمس محافظات.

وأضاف أنه رغم ما يتم من جهود تطوير ومشروعات كبرى، وعلى رأسها قناطر ديروط الجديدة، فإن الواقع العملي يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بكفاءة التوزيع، والتعديات، واحتياجات الري المتزايدة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين التخطيط والتنفيذ.

وقال النائب الحسيني الليثي إن إدارة الفيضان وتشغيل السد العالي لا يجب أن يكون  بمنطق مركزي يركز على السواحل فقط، بينما تُهمَّش باقي المحافظات، التي يعتمد اقتصادها الأساسي على الزراعة، وتمثل ركيزة حقيقية للأمن الغذائي المصري.

و انتقد النائب عدم وجود آليات واضحة لتطبيق سياسات التكيف المناخي في الصعيد ، و برامج دعم حقيقية للفلاح لمواجهة آثار التغيرات المناخية ، كما انتقد عدم تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية بين أقاليم الدولة.

و سأل النائب عن  الإجراءات التنفيذية المحددة، والجداول الزمنية، التي اتخذتها الحكومة لضمان رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه في ترعة الإبراهيمية والترع الفرعية ، بما ينعكس فعليًا على مركز ديروط ومحافظة أسيوط، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة؟ وكيف سيتم متابعة وقياس أثر هذه الإجراءات على أرض الواقع؟.

المناخي في الصعيد الغذائي المصري نائب التنسيقية

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

