موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أخبار البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة واستعراض الاستعدادات الجارية من أجهزة الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم (الموسم الصيفي 2026).


خلال الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بتحديث خطط الاستعداد للموسم الصيفي 2026، بحيث تتضمن الخطة كافة أنشطة الإدارة (ري - صرف - محطات رفع - محطات الخلط الوسيط - المساقي الخاصة - مصبات النهايات - أفمام وبوابات المآخذ ومنشآت التحكم)، مع عمل برنامج زمني محدد بتوقيتات مناسبة للتنفيذ وفقاً للنموذج، لضمان دخول الموسم الصيفي بجاهزية تامة.

استلام الأعمال بدقة وفقاً للمواصفات والمعايير المتبعة

كما وجه بقيام مصلحة الري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتشديد على جودة التنفيذ لجميع أوامر التطهيرات، واستلام الأعمال بدقة وفقاً للمواصفات والمعايير المتبعة، بالتزامن مع متابعة تنفيذ أوامر التطهيرات مركزياً من خلال صور الأقمار الصناعية والطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لضبط الأداء وتعظيم العائد من تكاليف التطهيرات وضمان جودة التنفيذ.

وشدد على سرعة قيام مصلحة الري بنهو إجراءات طرح عمليات تطهيرات الترع بزمام هندستي الإسماعيلية وشمال الإسماعيلية (وخاصة بترعة السويس) أو التنفيذ من خلال التشغيل الذاتي لضمان نهو كل التطهيرات بزمام كلا الهندستين قبل الموسم الصيفي.

ووجه أيضاً بقيام كل من مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد عرض تقديمي عن موقف المعدات وحالتها ومدى حاجتها للصيانة خلال أسبوع من تاريخه، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد حصر تصنيفي لجميع وحدات الرفع يشمل (الحالة الفنية - جهة التصنيع - القدرة - ... وغيرها)، وأيضاً حصر السائقين والفنيين العاملين بالمصلحة وتوزيعهم على المحطات والعدد الأمثل المطلوب بكل محطة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان الجاهزية التامة خلال الموسم الصيفي ومواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

خطط الاستعداد وزير الموارد المائية والري أقصى الاحتياجات المائية عمليات تطهيرات الترع

