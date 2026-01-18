قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
برلمان

خارجية الشيوخ تناقش ملف المياه.. وزير الري يؤكد إدارة متكاملة للمنظومة المائية والتنسيق مع الخارجية

وزير الري
وزير الري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استمعت لجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، إلى بيان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول سياسة الدولة في إدارة المنظومة المائية وتعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بحضور الوزير.

وأكد وزير الري أن إدارة ملف المياه في مصر تقوم على منظومة متكاملة لا تقتصر على تشغيل السد العالي، وإنما تمتد لتشمل متابعة ما يجري في أعالي النيل، وبناء السدود في دول الحوض، وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، مشددًا على أن هذا الملف يتم التعامل معه في إطار مؤسسي متكامل.

وأوضح الدكتور سويلم أن هناك تنسيقًا دائمًا وتكامليًا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، في إطار إدارة العلاقات مع دول حوض النيل، بما يخدم المصالح المائية المصرية ويحافظ على حقوق الدولة.

وأشار وزير الري إلى أن الهضبة الإثيوبية تمثل المصدر الرئيسي لمياه النيل، حيث تسهم بنحو 85% من إجمالي إيراداته، وهو ما يبرز أهمية الدولة الإثيوبية في معادلة المياه ومستقبل الأمن المائي المصري، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الهضبة الاستوائية تسهم بنحو 15% من حصة مصر المائية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف المياه باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، وتتطلب إدارة دقيقة وتعاونًا إقليميًا ودوليًا مستمرًا، بما يضمن استدامة الموارد المائية وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

مستقبل الأمن المائي المصري المصالح المائية المصرية حقوق الدولة المصالح المائية مياه النيل

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

