واشنطن تدعو طهران لأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد

أ ش أ

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم /الخميس/ أن جميع الخيارات بشأن توجيه ضربة لإيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سوف يفى بوعده"، دون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وقال هاكابي، إنه على طهران أخذ تهيدات ترامب على محمل الجدية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يتردد فى استخدام القوة العسكرية، بحسب ماذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأضاف هاكابى إلى أن تأجيل أى ضربة محتملة ضد إيران يعود إلى تقييم الوضع الداخلى الإيراني وليس إلى تراجع الموقف الأمريكي.

وحول الاستيطان فى قطاع غزة، قال هاكابي إنه ليس جزءا من خطة السلام الأمريكية ولا يوجد أى بندا أمريكي لإقامة مستوطنات فى شمال القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل قد تفتح معبر رفح قريبا، لافتا إلى أن القرار بهذا الشأن قيد البحث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن أمله فى عدم اتخاذ أى إجراءات عسكرية أخرى ضد إيران.

