ذكرى وطنية مهمة.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بثورة 25 يناير

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.

وقال مدبولي - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة - :"إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه الذكرى الوطنية المهمة، لنؤكد بكل فخر واعتزاز تقدير الوطن وأبنائه لجهودكم الوفية المُخلصة في دفع خُطى التنمية الشاملة فوق ربوع أرض مصر الحبيبة، في ظل اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية لمواجهة تحديات الخارج ، حفاظاً على ما تم إنجازه بالداخل، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر بالرُقي والازدهار".