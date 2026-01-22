قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حزمة قرارات حاسمة من محافظ أسيوط لتسريع وتيرة العمل في الملفات الحيوية

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن وقيادات تنفيذية وأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المصالح والشركات الخدمية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض نتائج زيارة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، والتي استهدفت رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، ومحو الأمية التكنولوجية، وزيادة الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرات الرئاسية، خاصة في قطاع الصحة، تحظى بأولوية قصوى، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وتكثيف حملات التوعية، لا سيما من خلال الرائدات الريفيات، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على العمارات السكنية والمباني الحكومية، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومتابعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو تسريبات، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس فيلمًا تسجيليًا حول أعمال تطوير حي حسام كيلاني بديروط، تضمن جهود رفع كفاءة الحي بالكامل بعد معاناة طويلة من تراكم المخلفات وطفح الصرف الصحي، حيث شملت الأعمال رفع كميات كبيرة من القمامة، وإصلاح الوصلات المنزلية، وتجديد شبكات المرافق، وأعمال الرصف والإنارة، وهو ما لاقى إشادة أعضاء المجلس، فيما وجه المحافظ باستكمال الأعمال والحفاظ على ما تحقق.

كما ناقش الاجتماع جهود تنمية القطاع السياحي، ورفع كفاءة عدد من المزارات، في ضوء تزايد الحركة السياحية الوافدة للمحافظة، إلى جانب التأكيد على الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وتطوير بعض الميادين لتحقيق السيولة المرورية.

وفي قطاعات الثقافة والتعليم، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات قصور الثقافة، ووجه بالاهتمام بالأنشطة الوطنية داخل المدارس لتعزيز روح الانتماء لدى النشء.

واختتم الاجتماع بمناقشة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات، حيث أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية وإزالة المخالفات من المهد، كما وافق المجلس على عدد من القرارات الإدارية واعتمد التبرعات المقدمة، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محو الأمية الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي المبادرات الرئاسية

