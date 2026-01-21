مدير تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الغنايم

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اليوم الاربعاء ، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بلجان إدارة الغنايم التعليمية وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات اليوم بمادتى الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لاعمال الامتحانات ...رافقه خلالها عصمت حميد مدير إدارة الغنايم التعليمية .

حيث استهل وكيل الوزارة جولته صباح اليوم بتفقد لجان امتحانات مدرسة الغنايم الثانوية بنين البالغ عدد لجانها 18لجنة ثم تفقد مدرسة الشهيد حمادة حسنى هارون الإعدادية الجديدة البالغ عدد لجانها 12 لجنة ثم تابع سير الامتحانات بلجنة مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة البالغ عدد لجانها 14 لجنة بإجمالى عدد طلاب 274 طالب وطالبة .

وتابع وكيل وزارة التعليم - خلال الجولة - بعض اللجان الامتحانية بالمدارس واطمأن من الطلاب على مستوى أسئلة الامتحان والتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم وتواجد المراقبين والملاحظين باللجان فضلا عن تواجد امن البوابة الرئيسية بالمدارس ومنع دخول كل من هو غير ذى صفة داخل اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان مع حظر دخول الموبايلات أو الكاميرات او اى وسيلة إلكترونية داخل اللجان ( سماعات بلوتوث او الساعات الرقمية الحديثة وغيرها ) وتنظيم دخول وخروج الطلاب الى اللجان والتشديد على منع الغش داخل اللجان بكافة صوره واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ،مشيرا الى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اعمال الامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة المستجدات أول بأول وحل اية مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان او الطلاب – لا قدر الله .

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعته اليومية لأعمال الامتحانات والتى ستنتهى غدا الخميس 22 يناير 2026 فضلا عن تكليف مديرى الإدارات ومسؤولى المتابعة الميدانية بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية ملاحظات وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك حفاظا على استقرار وانتظام اعمال الامتحانات .



يذكر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية اليوم بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.