قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 54 فدانًا و3185 متر مبان خلال إزالة 26 حالة تعد في 9 مراكز

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 26 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 9 مراكز وحي، أسفرت عن استرداد 54 فدان و12 قيراط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وإزالة مباني مخالفة على مساحة 3185 متر مربع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والمقرر استمرارها حتى 27 مارس الجاري.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي ومخالفات البناء، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز منفلوط، صدفا، الفتح، البداري، أبنوب، ساحل سليم، القوصية، الغنايم، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط نجحت في إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لهيئة الأوقاف، بينما جرى تنفيذ حالتي إزالة بمركز صدفا لاسترداد أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، كما تم إزالة 3 حالات مخالفة متغيرات مكانية واسترداد تقنين تعمير بمركز الفتح، و3 حالات لاسترداد تقنين إصلاح زراعي بمركز البداري.

وأشار إلى إزالة 8 حالات تعدي لاسترداد تقنين إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة أبنوب، وحالتين بمركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب حالتين أخريين بمركز ومدينة القوصية، فضلاً عن إزالة حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز ومدينة الغنايم، وحالة مماثلة لمتغيرات مكانية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو أعمال البناء المخالف.

كما أشار إلى تخصيص المحافظة عدة قنوات لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط تنفيذ 26 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية مباني مخالفة استرداد 54 فدان الموجة الـ28 لإزالة التعديات الرقعة الزراعية أملاك الدولة مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

من مصر إلى غزة في شتاء قاسٍ.. الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» 121

الاكاديمية المهنية للمعلمين

تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد