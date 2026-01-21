قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
محافظ أسيوط: استقبال رحلة سياحية جديدة ضمن برنامج متكامل يربط بين مسار العائلة المقدسة والمعالم الأثرية والتراثية

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استقبال المحافظة لرحلة سياحية جديدة ضمن برامج الزيارات التي يتم تنفيذها للتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها أسيوط، في إطار خطة تهدف إلى دعم السياحة الدينية والثقافية، وإبراز ما تتمتع به المحافظة من تنوع حضاري وتاريخي.

وأوضح محافظ أسيوط أن برنامج الرحلة جاء متوازنًا ويعتمد على الربط بين عدد من المواقع الدينية والأثرية، بما يتيح للزائر التعرف على أكثر من بعد من أبعاد الهوية التاريخية للمحافظة، حيث بدأ البرنامج بزيارة دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يحظى باهتمام متزايد من الزائرين لما يمثله من قيمة دينية وروحية خاصة.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تضمنت زيارة مسجد المجاهدين الأثري بمدينة أسيوط، كأحد المعالم الإسلامية ذات الطابع المعماري المميز، في إطار إبراز التنوع الديني والتاريخي الذي تشتهر به المحافظة، إلى جانب زيارة متحف أسيوط الكائن بمدرسة السلام الحديثة، والذي يضم مجموعة من القطع والمقتنيات التي توثق مراحل مختلفة من تاريخ أسيوط، وتسهم في تعريف الزائرين بدور المحافظة عبر العصور.

وأضاف أن برنامج الزيارة شمل أيضًا دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، والذي يعد من الأديرة التاريخية المهمة، ويعكس امتداد المقاصد السياحية إلى مختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في توزيع الحركة السياحية وعدم تركيزها في نطاق جغرافي واحد.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على تطوير هذا النمط من البرامج السياحية التي تجمع بين الزيارات الدينية والثقافية، مع تحسين مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للوفود، مشيرًا إلى أن أسيوط تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لاستقبال مزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على ترحيب المحافظة بجميع الوفود السياحية، واستمرار الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع بما ينعكس إيجابًا على التعريف بالمحافظة وتعزيز مكانتها السياحية.

أسيوط رحلة سياحية السياحة الدينية والثقافية مسار رحلة العائلة المقدسة دير السيدة العذراء بجبل درنكة مسجد المجاهدين دير الأمير تادرس الشطبي

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

جيب راكون

جيب ريكون 2026.. أول وحش كهربائي بالكامل بقدرات "Trail Rated"

مازدا

مازدا تفاجئ الجميع… تأجيل سياراتها الكهربائية حتى هذا الموعد

ساعة شاومي

بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

