قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي
محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على التزام المحافظة بدعم مسار التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، خلال مشاركته في الجلسة التفاعلية التي عُقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان: «استراتيجية وجهود الدولة المصرية للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي»، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

شهدت الجلسة حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، إلى جانب وكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مديري المشروعات وخبراء التطوير المؤسسي، وممثلي شركات عاملة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

بدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة محافظ أسيوط، رحّب خلالها بالحضور، مؤكدًا أن هذه الجلسة تعكس حجم التحول الجوهري الذي تشهده الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء ملامح الجمهورية الجديدة الذكية القائمة على الإدارة الرشيدة، والحوكمة، والتحول الرقمي، وتعظيم كفاءة الأداء الحكومي.

القضاء على مظاهر الروتين

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التطوير المؤسسي الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إعادة هندسة الإجراءات داخل الوحدات المحلية، بما يسهم في تبسيط مسارات تقديم الخدمة، وتقليص زمن الأداء، والقضاء على مظاهر الروتين والتعقيد والفساد الإداري.

رفع كفاءة إدارة الموارد والخدمات

وأوضح المحافظ أن المحافظة حققت خطوات ملموسة في مسار الرقمنة انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تطوير المراكز التكنولوجية ومجمعات الخدمات الموحدة لتصبح نقطة اتصال حضارية وسريعة بين المواطن والحكومة، يحصل من خلالها على خدماته بسهولة ويسر وفي إطار زمني محدد، فضلًا عن تعزيز الربط الشبكي والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة ومحدثة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد والخدمات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أعمدة الإدارة الحديثة وأداة رئيسية لدعم التخطيط والرقابة وترشيد الإنفاق، مؤكدًا سعي المحافظة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مجالات التخطيط العمراني، وتوجيه الاستثمارات، وتحسين منظومات النظافة والمرور، ورفع كفاءة الخدمات اليومية.

كما شدد على أهمية دعم بيئة الابتكار، مستندين إلى ما تمتلكه أسيوط من ثقل علمي وأكاديمي متميز من خلال جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية، والجامعة التكنولوجية، باعتبارها رصيدًا حقيقيًا للعقول الشابة القادرة على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر.

وفي ختام كلمته، أكد المحافظ أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بناء محافظة ذكية تُدار بالكفاءة، وتُقدم خدماتها للمواطن بكرامة وعدالة وسهولة، لافتًا إلى أن هذه الجلسة التفاعلية لا تمثل مجرد نقاش فكري، بل دعوة صادقة لتكامل الأدوار بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والشباب المبتكر، لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في كل قرية ومركز ومدينة بمحافظة أسيوط.

من جانبها، نقلت المهندسة غادة لبيب تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشيدة بدعم محافظ أسيوط وتعاونه الكامل مع الوزارة، وبالتنسيق مع الجامعات والمجتمع المدني.

وأكدت أهمية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، واستعرضت خلال الجلسة عرضا توضيحيًا حول المستهدفات الرقمية للدولة المصرية وجهود تحقيقها، فضلا عن استراتيجية وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، كما استعرضت الجلسة أبرز برامج ومبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة والمواطنين.

وعقب انتهاء الجلسة، تفقد المحافظ ونائب وزير الاتصالات عددًا من إدارات ديوان عام المحافظة، شملت مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والمركز التكنولوجي، وإدارة أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وآليات التعامل مع المواطنين، كما تم فتح حوار مباشر مع العاملين بتلك الإدارات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.

أسيوط مسار التحول الرقمي الدولة المصرية الذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المراكز التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: دايما خليك فاكر إياك تجادل جاهل

الاتحاد ونادي القناة

الاتحاد السكندري يوجه الشكر لرئيس هيئة قناة السويس ونادي القناة لاستضافة تدريبات زعيم الثغر

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد