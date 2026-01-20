الأول من نوعه في الصعيد.. أسيوط تعلن إنشاء ناد للذكاء الاصطناعي بـ "أسيوط الجديدة" و"ناصر"

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق لها، في إطار زيارتها للمحافظة لمناقشة ومتابعة أعمال وخطة التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، وتنظيم جلسة تفاعلية وورشة عمل حول استراتيجية الدولة في التطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي للعاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات.

شهد اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، إلى جانب وفد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالمهندسة غادة لبيب والوفد المرافق لها، مستعرضًا الإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، وجهود تنمية وبناء القدرات الرقمية المبذولة في مجالات الرقمنة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف الأطفال وطلاب المدارس والجامعات والخريجين، بهدف تنمية مهارات الشباب، والقضاء على الأمية الرقمية، وتوجيههم نحو البحث العلمي والابتكار والمحتوى الهادف.

إنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي

وأشار المحافظ إلى اعتزام المحافظة إنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط، ليكون أول مركز متكامل للذكاء الاصطناعي في صعيد مصر، يسهم في جذب العقول الشابة وتعزيز مكانة أسيوط على خريطة الرقمنة والتكنولوجيا.

كما أوضح محافظ أسيوط مبادرة الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي القديمة في تدريب الأطفال والطلاب على أساسيات الصيانة وإعادة التوظيف التكنولوجي، إلى جانب عقد بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لدعم المشروعات القومية بالمحافظة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالجهاز الإداري، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز المؤسسي، بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية”.

من جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بجهود محافظ أسيوط في نشر الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، مؤكدة تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة أوجه الدعم الفني للمحافظة.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على خلق نموذج عمل مؤسسي رقمي داخل الجهات الحكومية، من خلال العمل على التهيئة الرقمية للمؤسسات والعاملين والمواطنين لضمان استيعاب واستدامة أعمال الرقمنة عبر منهجية متكاملة لتنمية القدرات الرقمية تبدأ بالتوعية والمعرفة، وصولًا إلى التخصص والابتكار، مع التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.