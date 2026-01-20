قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين البداري

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين مركز البداري، في إطار الجهود الميدانية المتواصلة للارتقاء بالمظهر العام، ومنع تراكم القمامة، وتحسين مستوى الخدمات البيئية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ورئيس الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تستهدف تكثيف حملات النظافة اليومية، وتحسين البيئة، واستعادة الواجهة الحضارية للمدن والقرى، ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مع المتابعة المستمرة لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

وناشد محافظ أسيوط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بضرورة التعاون للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، والمشاركة الإيجابية في جهود الارتقاء بالخدمات، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

 كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بمنظومة النظافة على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الخط الساخن (114)، أو على الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم (16528)، مؤكدًا أن البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وجاد.

أسيوط حملات النظافة رفع المخلفات شوارع وميادين مركز البداري المحلية لمركز ومدينة البداري الشوارع والميادين الرئيسية الحملة الميكانيكية الجهات الحكومية نظافة الشوارع والميادين

