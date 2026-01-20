قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع سير الامتحانات بمدرستي ناصر الثانوية والإعدادية

محافظ أسيوط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية ميدانيًا بمدرستي ناصر الثانوية والإعدادية
محافظ أسيوط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية ميدانيًا بمدرستي ناصر الثانوية والإعدادية

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في ثالث أيام الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سيرها وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، يرافقه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وشملت الجولة ، تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الثانوية والإعدادية، حيث اطمأن محافظ أسيوط على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ومنضبط دون رصد أي معوقات.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن الطلاب يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، على اتخاذ إجراءات مشددة لضبط منظومة الامتحانات، بما يضمن نزاهتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على حظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للغش، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لافتًا إلى ربط غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وخلال تفقده للجان، حرص المحافظ على الاطمئنان على توافر الإضاءة والتهوية الجيدة داخل مقار الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، مع غلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين، حفاظًا على حسن سير العملية الامتحانية وجودتها.

وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل حتى انتهاء الامتحانات، وأن مصلحة الطلاب وسلامتهم تأتي على رأس أولويات الدولة، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية انتظام سير الامتحانات امتحان الدراسات الاجتماعية ضبط منظومة الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

أحمد عيد

شوبير: أحمد عيد بديل لمحمد هاني وأتمنى منح الفرصة للأسيوطي

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة .. إعارة مع خيار الشراء في انتظار الحسم النهائي

يس توروب

الميركاتو الأهلاوي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن الصفقات

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد