أسيوط.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة منفلوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية بكافة المراكز والأحياء، من خلال حملات ميدانية ودورية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بما يضمن تيسير حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز نفذت حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، من بينها شارع جناين أيوب، وشارع المستشفى، وشارع البستان، وذلك للقضاء على المظاهر العشوائية واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وجاءت الحملة بمشاركة قطاع الإشغالات، وفريق العمل بالوحدة المحلية، وقسم النظافة والبيئة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، مع إلزام أصحاب المحلات بالالتزام بالضوابط وعدم فرش البضائع بالطريق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة ماضية في جهودها للقضاء نهائيًا على كافة المظاهر العشوائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع الأسيوطي.