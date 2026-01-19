السيطرة على حريق بمخزن هيئة الأوقاف في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء اليوم الاثنين من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن تابع لهيئة الأوقاف بحي غرب مدينة أسيوط، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل عمارات الأوقاف بحي غرب المدينة.



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في مخلفات داخل مخزن هيئة الأوقاف الكائن بمنور عمارة رقم (3).



ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده في الوقت المناسب، قبل امتداده إلى الأدوار العليا بالعقار، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.