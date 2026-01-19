محافظ أسيوط: قانون العمل الجديد يعزز حماية المرأة العاملة ويدعم التمكين الوظيفي والاستقرار

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعي القانوني بحقوق المرأة العاملة، وترسيخ مفاهيم الحماية الاجتماعية والوظيفية التي كفلها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج ومبادئ العدالة الاجتماعية، ويدعم جهود التمكين الحقيقي للمرأة داخل سوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، نظمت من خلال مكتب عمل البداري ندوة توعوية بعنوان "المرأة بين الحماية القانونية والتمكين الوظيفي في ظل قانون العمل الجديد"، والتي استهدفت عمالة المرأة، بهدف التعريف بالإطار القانوني المنظم لعمل المرأة، وأوجه الحماية التي يكفلها القانون، وربطها بمفهوم التمكين الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل.

وأضاف المحافظ أن الندوة تناولت شرحًا وافيًا لحقوق المرأة العاملة، والحماية الاجتماعية والصحية المقررة لها وفقًا لقانون العمل الجديد، إلى جانب إبراز دور أصحاب المنشآت في تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة تسهم في تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها الفعالة في عملية التنمية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن تمكين المرأة يمثل أحد أدوات التنمية المستدامة، لما له من انعكاسات إيجابية على الاستقرار الأسري وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن الحماية القانونية ليست فقط ضمانًا للحقوق، بل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وقد قام بتنفيذ الندوة كل من إسماعيل محمد، مدير مكتب عمل البداري، وإلهام عبد الرحمن، مفتش بالمكتب، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به مديرية العمل لرفع الوعي القانوني لدى العاملين، ودعم السياسات الهادفة إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة بمحافظة أسيوط.