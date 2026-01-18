مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس عيد الغطاس

ترأس الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الارثوذكس، صلوات قداس عيد الغطاس، في كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة أسيوط.

وعززت قوات الأمن من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة، و إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين ‏انتهاء إقامة ‏القداس‎ والاحتفالات بعيد الغطاس.

وشدد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، على الضباط والأفراد المعنيين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، ضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، والإخطار حال الاشتباه في أي سيارة أو دراجة بخارية أو أجسام غريبة داخل الحرم الآمن لكل كنيسة.

جدير بالذكر أن "عيد الغطاس" يوافق يوم 19 يناير من كل عام، وهو ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.