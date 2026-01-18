لطلاب أولى ثانوى المتعثرين.. مدير تعليم أسيوط: إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى 20 يناير

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر اعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى " توفاس " لطلاب الصف الأول الثانوى المتعثرين من المرة الأولى ، وذلك عبر رابط منصة كيريو اليابانية يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 ، وفقا للقواعد التى حددتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وأشار وكيل الوزارة، خلال ترؤسه غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم - عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع مديريى الإدارات التعليمية ، إلى أنه تم التنبيه على ضرورة ابلاغ الطلاب الذين تعثروا فى اداء امتحان " التوفاس " المرة الاولى ، بموعد الامتحان الجديد المقرر له يوم الثلاثاء 20 يناير ، والمتابعة المستمرة للاطمئنان على حل جميع المشكلات التقنية والفنية التى تواجه الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة حدوث صعوبات مع بعض الطلاب فى أداء الامتحان لافتا إلى أن الدخول على منصة كيريو للبرمجة لأداء الامتحان يجرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التى حددتها الوزارة للطلاب وتم توزيعها على مديرى المدارس اليوم .



وأوضح " دسوقى " أن امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعى تتم عبر أجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي و تتاح الاختبارات عبر أجهزة حاسوب مجهزة داخل المدارس عبر رابط منصة كيريو اليابانية ويمكن للطلاب الدخول على المنصة الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً و يتكون الامتحان من 20 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد ويبلغ زمن الامتحان 40 دقيقة من لحظة التسجيل فى الامتحان وتكون نسبة النجاح المقررة 60% وفى حال حدوث أى عطل فنى أو توقف الجهاز أثناء الامتحان يتم إخطار المشرف مع السماح للطالب بالتنقل بين الأسئلة طوال مدة الاختبار.