قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأعلى للجامعات يبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم النانو في أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي
رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي
إيهاب عمر

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، المكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، تمهيدًا لبدء الدراسة به.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي ومقرر اللجنة، والدكتور صدقي حامد أبوليلة، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والدكتور حسن دسوقي، أستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة والعميد السابق لكلية العلوم بجامعة الجلالة، والدكتور محمد مختار، أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنها والعميد السابق لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية.

وحضر اللقاء من جانب الجامعة كل من: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف النقيب، عميد معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتورة نجلاء إدريس، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبده عبدالنعيم، رئيس قسم العلوم البيئية بالمعهد.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي يُعد من المعاهد الحديثة بجامعة أسيوط، ويستهدف التحول من البحث العلمي التقليدي إلى البحث التطبيقي القائم على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية الملحّة. كما أكد حرص المعهد على دعم البحوث متعددة التخصصات في مجال علوم النانو بما يسهم في معالجة قضايا ذات أولوية في قطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والصحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للبحث العلمي من خلال إنشاء معامل ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، وتزويدها بالموارد اللازمة لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز قدرتهم على تقديم حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تتجه بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تشجع التعاون بين التخصصات المختلفة وتدعم الابتكار بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات بعراقة جامعة أسيوط وتميزها، وبما تمتلكه من كوادر علمية متميزة ومعامل ومراكز بحثية متطورة تسهم في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع. وأكد أعضاء اللجنة أن الجامعة تمثل نموذجًا ناجحًا في الجمع بين التفوق الأكاديمي وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يعزز مكانتها محليًا ودوليًا.

وجدير بالذكر أن اللجنة قامت بجولة تفقدية داخل مقر معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي للاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، تمهيدًا لاعتماد بدء الدراسة بالمعهد.

أسيوط جامعة أسيوط اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت لجنة قطاع العلوم الأساسية الموارد البشرية معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي العلوم الأساسية والتطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد