الأعلى للجامعات يبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم النانو في أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، المكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، تمهيدًا لبدء الدراسة به.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي ومقرر اللجنة، والدكتور صدقي حامد أبوليلة، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والدكتور حسن دسوقي، أستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة والعميد السابق لكلية العلوم بجامعة الجلالة، والدكتور محمد مختار، أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنها والعميد السابق لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية.

وحضر اللقاء من جانب الجامعة كل من: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف النقيب، عميد معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتورة نجلاء إدريس، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبده عبدالنعيم، رئيس قسم العلوم البيئية بالمعهد.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي يُعد من المعاهد الحديثة بجامعة أسيوط، ويستهدف التحول من البحث العلمي التقليدي إلى البحث التطبيقي القائم على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية الملحّة. كما أكد حرص المعهد على دعم البحوث متعددة التخصصات في مجال علوم النانو بما يسهم في معالجة قضايا ذات أولوية في قطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والصحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للبحث العلمي من خلال إنشاء معامل ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، وتزويدها بالموارد اللازمة لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز قدرتهم على تقديم حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تتجه بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تشجع التعاون بين التخصصات المختلفة وتدعم الابتكار بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات بعراقة جامعة أسيوط وتميزها، وبما تمتلكه من كوادر علمية متميزة ومعامل ومراكز بحثية متطورة تسهم في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع. وأكد أعضاء اللجنة أن الجامعة تمثل نموذجًا ناجحًا في الجمع بين التفوق الأكاديمي وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يعزز مكانتها محليًا ودوليًا.

وجدير بالذكر أن اللجنة قامت بجولة تفقدية داخل مقر معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي للاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، تمهيدًا لاعتماد بدء الدراسة بالمعهد.