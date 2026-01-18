كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط تُنظّم المعسكر السنوي لطلاب الفرقة الأولى ضمن القوافل الرياضية لخدمة المجتمع

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط المعسكر السنوي لطلاب الفرقة الأولى، وذلك في إطار فعاليات القوافل الرياضية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2025–2026.

أُقيم المعسكر على ملاعب الكلية خلال الفترة من 10 وحتى 16 يناير، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير، عميد كلية علوم الرياضة.

تعزيز السلوكيات الإيجابية

واستهدف المعسكر تدريب الطلاب على مهارات الخدمة العامة والعمل التطوعي، وتنمية روح التعاون والانتماء، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والانضباط، إلى جانب إكسابهم مهارات رياضية وثقافية وتربوية تُسهم في بناء شخصية جامعية متوازنة وقادرة على المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن المعسكرات الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان، لما لها من دور مؤثر في ترسيخ قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، فضلًا عن صقل مهارات الطلاب وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في جهود التنمية المستدامة.

الالتزام والانضباط بين الطلاب

من جانبه، تفقد الدكتور محمد أحمد عدوي فعاليات المعسكر، واطّلع على انتظام سير الأنشطة ومستوى الالتزام والانضباط بين الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ البرامج المختلفة.

وأشار الدكتور عدوي إلى أن إدماج الأنشطة البيئية والخدمية ضمن برامج المعسكر يُسهم في تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة الجامعية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستدامة والعمل التطوعي، مؤكدًا حرص الجامعة على توجيه الأنشطة الطلابية بما يخدم قضايا المجتمع ويُسهم في تحسين جودة الحياة.

أنشطة متنوعة

من جهته، أوضح الدكتور عماد سمير أن المعسكر تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية والتربوية من خلال أربعة برامج رئيسية هي: برنامج الخدمة العامة

برنامج الأنشطة الرياضية، وبرنامج النشاط الثقافي، وبرنامج الإسعافات الأولية.

شمل برنامج الخدمة العامة أنشطة تطوعية لتجميل الكلية وتحسين البيئة المحيطة بها، بينما تضمّن برنامج الأنشطة الرياضية تنظيم مباريات في الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم النسائية، والشطرنج، ومصارعة الذراعين. كما ركّز برنامج النشاط الثقافي على اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، والغناء الحر، والتعليق الرياضي.

وفيما يتعلق ببرنامج الإسعافات الأولية، أشار عميد الكلية إلى أنه اشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية لتدريب الطلاب على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الأولية، بما يعزز ثقافة السلامة والمسؤولية.

واختُتم المعسكر بعروض رياضية وتنظيمات طابور وفقرات غنائية وإنشادية، أعقبها تكريم الطلاب المتميزين وتوزيع الجوائز والهدايا عليهم في أجواء اتسمت بالحماس وروح الفريق.

وتولّى الإشراف على المعسكر فريقٌ من القيادات الأكاديمية بكلية علوم الرياضة، ضمّ كلاً من: الدكتور ياسر حسن حامد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور مصطفى السباعي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والدكتور حازم كمال الدين، رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح؛ إلى جانب الدكتور محمد عبدالعظيم، رئيس المعسكر والمشرف على الأنشطة؛ والدكتور محمد صلاح فالح، مدير برنامج الخدمة العامة بالمعسكر، حيث أسهمت جهودهم التنظيمية والتنسيقية في إنجاح فعاليات المعسكر وتحقيق أهدافه التعليمية والمجتمعية.