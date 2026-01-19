محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير شارع المدارس بأبنوب بتكلفة 22 مليون جنيه

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بمدينة أبنوب، تفقد خلالها أعمال تسوية وتمهيد وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع المدارس وتفرعاته، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير الشوارع والميادين بالمحافظة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون جنيه، في إطار جهود تحسين البنية التحتية، وتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وضمن خطة العام المالي 2025/2026 التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الأساسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة أبنوب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب نواب رئيس المركز، ومسؤولي الجهات التنفيذية المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأعمال الجارية بشارع المدارس وتفرعاته تشمل تسوية وتمهيد الطريق، ورفع التعديات على حرم الشارع، وإزالة المخلفات، والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق، إلى جانب كشط وصنفرة الطريق، ووضع التربة الرملية تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والقياسية، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

وخلال الجولة، حرص اللواء دكتور هشام أبو النصر على تفقد عدد من المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة، حيث التقى بالأهالي وأصحاب المحال داخل مواقعهم، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم بشكل مباشر، ووجه برفع كفاءة بعض المنازل التي تحتاج إلى تطوير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعها بما يضمن توفير بيئة سكنية لائقة وآمنة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الخدمات لأصحاب بعض محلات الحرف التقليدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف دعم تلك الأنشطة والحفاظ عليها، وتنمية مهارات العاملين بها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتحسين بعض الخدمات، موجهاً المسؤولين بسرعة اتخاذ الحلول المناسبة، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيراً إلى أن أسيوط تشهد حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات في قطاعات الطرق، والمرافق، والتعليم، والصحة، بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الحياة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.

وفي ختام الجولة، أعرب أهالي منطقة شارع المدارس وتفرعاته بمدينة أبنوب عن تقديرهم لحرص محافظ أسيوط على التواصل المباشر معهم، ومتابعة المشروعات ميدانياً، مؤكدين أن هذه الجولات تعكس اهتماماً حقيقياً بتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.