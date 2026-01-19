محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد في 4 مراكز وأحياء ضمن الموجة الـ 28

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد 4 مراكز وحي بنطاق المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح، ومنفلوط، وصدفا، والقوصية، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 815 متر مربع، وذلك في ضوء تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 3 حالات تعدي من متغيرات مكانية، بينما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من إزالة حالة تعدي فوري على أراضي إصلاح زراعي، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا 4 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالتين لتعديات على أراضي زراعية بمركز ومدينة القوصية، وحالة واحدة لمتغيرات مكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة ودون تهاون، وفقًا للجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تمتد حتى 27 مارس الجاري، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق المستهدف من حملات الإزالة.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.