قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد في 4 مراكز وأحياء ضمن الموجة الـ 28

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد 4 مراكز وحي بنطاق المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح، ومنفلوط، وصدفا، والقوصية، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 815 متر مربع، وذلك في ضوء تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 3 حالات تعدي من متغيرات مكانية، بينما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من إزالة حالة تعدي فوري على أراضي إصلاح زراعي، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا 4 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالتين لتعديات على أراضي زراعية بمركز ومدينة القوصية، وحالة واحدة لمتغيرات مكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة ودون تهاون، وفقًا للجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تمتد حتى 27 مارس الجاري، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق المستهدف من حملات الإزالة.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط تنفيذ 11 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية الموجة الـ28 لإزالة التعديات الرقعة الزراعية أملاك الدولة مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

هبة السيسي

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

تامر حسني

تامر حسني يجهز لفيلم جديد ويعود بمسلسل بعد غياب 7 سنوات

مي عز الدين

مي عز الدين ترد على رسالة زوجها فى عيد ميلادها .. جملة رومانسية بامتياز

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد