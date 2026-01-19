قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تدشين مبادرة وحشتنا أخلاقنا بمديرية الزراعة

تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة بأسيوط
تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق مبادرة منطقة وعظ أسيوط "وحشتنا أخلاقنا" بمقر مديرية الزراعة، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ومنطقة الوعظ والإرشاد الديني، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية داخل المجتمع، وترسيخ مبادئ الانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، استضافت أولى فعاليات المبادرة بقاعة التعاون الزراعي، بحضور المهندس مصطفى صالح مدير عام التعاون الزراعي، وعدد من العاملين بالمديرية، حيث حاضر في الندوة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والدكتور حسين محمد من منطقة الوعظ، والدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك بالتنسيق مع أماني معوض مدير خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، والمهندس محمود عثمان من إدارة الإرشاد الزراعي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية وتنمية السلوكيات القويمة داخل المجتمع، وترسيخ مفاهيم المودة والرحمة والتكافل الأسري، من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تحث على مكارم الأخلاق ونبذ العنف والتطرف وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن.

وأضاف هشام أبو النصر أن الندوة الأولى تناولت أسس التعامل السمح الذي يدعو إليه جميع الأديان، وأهمية التحلي بالصفات الحميدة وتنميتها من خلال التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، ومد يد العون والتكاتف من أجل الارتقاء بالوطن، كما تم استعراض الدور المحوري الذي تقوم به وحدة السكان بالمحافظة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرة، على أن تستمر فعالياتها من خلال عقد ندوات ومحاضرات بعدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافها المنشودة، مع فتح باب النقاش في ختام الندوة للرد على استفسارات الحضور.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية لتنفيذ برامج توعوية تبرز أهمية الأخلاق في التعاملات اليومية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية، ودعم التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم العمل والانضباط والإتقان، وصولًا إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع.

أسيوط منطقة وعظ أسيوط وحشتنا أخلاقنا مديرية الزراعة وحدة السكان منطقة الوعظ والإرشاد الديني السلوكيات الإيجابية المسؤولية المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف والدكتور محمد الضويني

لقطة طيبة من وزير الأوقاف مع وكيل الأزهر

حماس

حماس: الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون ظروفا غير إنسانية

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد