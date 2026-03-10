قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو وبن شرقي وإمام.. أرقام ثلاثي الزمالك في صفوف النادي الأهلي

زيزو وبن شرقي وإمام عاشور
زيزو وبن شرقي وإمام عاشور
عبدالله هشام

واصل النادي الأهلي خسائره في الموسم الحالي أمام طلائع الجيش ليبتعد عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري لصالح الزمالك ووصيفه حاليا بيراميدز.

يأتي ذلك بعد عصر مليئ بالصفقات التاريخية من الزمالك لـ الأهلي وأبرز وفق وصف البعض صفقة القرن أحمد سيد زيزو

وشهدت صفقات الأهلي الأخيرة عدة أحداث مثيرة وأبرز زيزو الذي انتشر خبر توقيعها للأحمر وهو داخل الزمالك وقبل شهور من نهاية عقده.

فيما كان موقف إمام عاشور مختلف قليل بتركه ميت عقبة والانتقال للجزيرة بعد رفضة استكمال الاحتراف في ميتلاند الدنماركي.

وكان يبحث بن شرقي عن فرصة جديدة للعودة للملاعب بعد فترة طويله كبديل مع الريان القطري وكان الأهلي جاهزا لضمه.

ولكن لم يظهر النجوم الثلاثة بالأداء المطلوب منهم مع الأهلي خلال الموسم الحالي وكانت ارقامه أقل من بعض الصفقات العادية التي تنضم للفريق.

أرقام نجوم الزمالك في الأهلي

إمام عاشور لعب 11 مباراة سجل هدفين وصنع 4

زيزو لعب 21 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 7

بن شرقي لعب 29 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 7 

ويتحمل إمام عاشور وزيزو جزء كبير من انتقادات الجماهير بسبب تراجع مستواهم المعهود بجانب الخلافات المستمرة على العقود.

الأهلي النادي الأهلي الزمالك بيراميدز زيزو بن شرقي إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصحة والاستثمار تبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتوسيع منظومة التأمين الشامل

جانب من الأعمال

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

إسلام عزام يتسلم رئاسة الرقابة المالية ويعد بنقلة ملموسة في الأسواق.. صور

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد