زيزو وبن شرقي وإمام.. أرقام ثلاثي الزمالك في صفوف النادي الأهلي

واصل النادي الأهلي خسائره في الموسم الحالي أمام طلائع الجيش ليبتعد عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري لصالح الزمالك ووصيفه حاليا بيراميدز.

يأتي ذلك بعد عصر مليئ بالصفقات التاريخية من الزمالك لـ الأهلي وأبرز وفق وصف البعض صفقة القرن أحمد سيد زيزو

وشهدت صفقات الأهلي الأخيرة عدة أحداث مثيرة وأبرز زيزو الذي انتشر خبر توقيعها للأحمر وهو داخل الزمالك وقبل شهور من نهاية عقده.

فيما كان موقف إمام عاشور مختلف قليل بتركه ميت عقبة والانتقال للجزيرة بعد رفضة استكمال الاحتراف في ميتلاند الدنماركي.

وكان يبحث بن شرقي عن فرصة جديدة للعودة للملاعب بعد فترة طويله كبديل مع الريان القطري وكان الأهلي جاهزا لضمه.

ولكن لم يظهر النجوم الثلاثة بالأداء المطلوب منهم مع الأهلي خلال الموسم الحالي وكانت ارقامه أقل من بعض الصفقات العادية التي تنضم للفريق.

أرقام نجوم الزمالك في الأهلي

إمام عاشور لعب 11 مباراة سجل هدفين وصنع 4

زيزو لعب 21 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 7

بن شرقي لعب 29 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 7

ويتحمل إمام عاشور وزيزو جزء كبير من انتقادات الجماهير بسبب تراجع مستواهم المعهود بجانب الخلافات المستمرة على العقود.