رياضة

8 مواجهات نارية في دور الـ16 لكأس مصر للطائرة.. والأهلي يواجه دلفي والزمالك يصطدم بالترسانة

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026، والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين عدد من أبرز الأندية في الكرة الطائرة المصرية، في إطار المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.


ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تنطلق أغلب المواجهات في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما تقام مباراتان في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب كبير من جماهير اللعبة لمتابعة الصراع على بطاقة التأهل للدور المقبل.
وجاءت مباريات دور الـ16 على النحو التالي:
الأهلي × دلفي – صالة الأهلي
الزهور × سبورتنج – صالة الزهور
القناة × الجزيرة – صالة القناة (1)
وادي دجلة × الاتحاد السكندري – صالة المركز الأوليمبي بالمعادي
بتروجيت × هليوبوليس – صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية
مصر للبترول × سموحة – صالة مصر للبترول
الجيش × الطيران – صالة الجيش
الترسانة × الزمالك – صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة
وتقام 6 مباريات في السادسة مساءً، بينما تُختتم منافسات اليوم بمواجهتي الجيش أمام الطيران والترسانة أمام الزمالك في تمام الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يتأهل الفائزون إلى الدور ربع النهائي، على أن تستمر المنافسات بنظام خروج المغلوب حتى تحديد بطل كأس مصر للرجال في نسخته الحالية.
وفي هذا السياق أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن بطولة كأس مصر هذا الموسم تشهد منافسة قوية بين جميع الأندية، مشيرًا إلى أن الاتحاد حريص على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة.
وقال قمر:"نتوقع مواجهات قوية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، خاصة في ظل تقارب المستوى بين العديد من الفرق المشاركة، وهو ما يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية خلال الفترة الأخيرة."وأضاف ياسر قمر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعمل على توفير كافة عوامل النجاح والتنظيم الجيد للبطولات المحلية، بما يضمن خروج المنافسات بشكل يليق بتاريخ اللعبة في مصر ويحقق العدالة بين جميع الأندية."
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير مسابقات الكرة الطائرة، مشددًا على أهمية بطولة كأس مصر باعتبارها واحدة من أهم البطولات المحلية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير.

