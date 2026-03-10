حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، يستدعي فيه المهاجم الدولي فيستون ماييلي للانضمام لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وأكد خطاب الاتحاد الكونغولي أن المنتخب سيخوض معسكرا تدريبيا في مدينة جوادالاخارا في المكسيك استعدادا لخوض مباراة الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية، مواجهة الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا، يوم 31 مارس الجاري في المكسيك، حيث أن الفائز من المباراة سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم حيث يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للمونديال بنهاية مارس الجاري.