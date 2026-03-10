بيراميدز يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بمواعيد مبارياته في كأس مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي بتروجت يوم 17 مارس الجاري على استاد بتروسبورت في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتحدد يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الدور نصف النهائي، التي تجمع بين نادي إنبي والفائز من مباراة بتروجت وبيراميدز، وذلك على استاد بتروسبورت في الخامسة مساء.

وحدد الاتحاد يوم 10 مايو المقبل موعدا لمباراة نهائي كأس مصر على أن تقام في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.