الفريق لا يحتاج زيزو وبن شرقي.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن ثنائي الأهلي

يري أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لم يكن بحاجة للتعاقد مع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على القيام بأدوارهم بكفاءة، وأن التفاوت في رواتب اللاعبين يمثل السبب الرئيسي وراء الأزمات الأخيرة داخل الفريق.

وقال أبو مسلم، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي لا يحتاج لزيزو ولا بن شرقي، فحسين الشحات يؤدي بقوة، وطاهر محمد طاهر كذلك، ومحمد عبد الله الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا كان يغني الفريق عن هذه الصفقات".

وأضاف: "هناك انفلات في غرفة الملابس بسبب تفاوت الأسعار بين اللاعبين، نرى زيزو أحيانًا خارج التغيير ولا يريد مصافحة أحد، بينما كان جوزيه عندما كان مدربًا للأهلي مسيطرًا تمامًا على الأوضاع".

وتابع: "أين شخصية لاعبي الأهلي؟ كنا نفوز في الوقت القاتل سابقًا، وهناك مشاكل واضحة في بعض المراكز، فضلًا عن عدم قناعة المدرب ببعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا".

وشدد أبو مسلم على أهمية وجود رأس حربة قوي، قائلاً: "الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم مؤثر، وانتهت الفرصة حاليًا لضم لاعب يفيد الفريق".



وأتم تصريحاته بالقول: "الأهلي استغنى عن عمر كمال عبد الواحد وتعاقد مع أحمد عيد، وأرى أن هذا قرار غير موفق ويعد تهريجًا شديدًا".