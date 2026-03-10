نسبة إنتصارات 50% .. أرقام ييس توروب مع الأهلي بعد طلب الجماهير رحيله

وقع الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وبدأت من جديد أصوات الجماهير ترتفع لإقالة ييس توروب المدير الفني للأهلي بعد المستوى الضعيف الذي قدمه المدرب خلال الفترة الماضية.

ونعرض لكم أرقام توروب مع الأهلي

لعب ييس توروب مع الأهلي 28 مباراة في مختلف البطولات وحقق الفوز في 14 مباراة فقط وخسر 6 مواجهات وتعادل في 8 .

نسبة الانتصار مع توروب حتى الان سجلت 50% من مجمل المباريات التي لعبها فضلا عن خروجه من بطولة كأس مصر أمام فريق وي أحد أندية القسم الثاني.

سجل النادي الأهلي تحت قيادة ييس توروب 38 هدفا واستقبل 23 هدفا خلال الفترة الماضية.

ويقود توروب الأهلي نحو موسم صفري بسبب ضعف مستوى اللاعبين وضعفه التكتيكي بجانب عدم قدرته على فرض شخصيته في الملعب.