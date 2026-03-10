3 مكاسب لجمعة مشهور بعد فوز طلائع الجيش على الأهلي

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المبارة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد جمعة مشهور المدير الفني لطلائع الجيش، فريقه لثلاثة انتصارات متتالية في أول تجاربة كمدرب في بطولة الدوري الممتاز المصري .

وخاض جمعة مشهور عدة محطات في حياته قبل الوصول للدوري الممتاز حيث درب فرق مثل وي والانتاج الحربي والسكة الحديد في القسم الثاني.

وواصل مشهور انتصاراته في بطولة الدوري على حساب الأهلي للمرة الثالثة على التوالي ليتقدم الفريق من المركز الـ19 حتى المركز الـ14.

وتأهل طلائع الجيش رفقة جمعة مشهور لربع نهائي بطولة كأس الرابطة و ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وبدأ مشوار جمعة مشهور مع طلائع الجيش منذ 3 أشهر فقط نجح خلالها في ترك بصمة لا تنسى في دوري الأضواء والشهرة.