جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك جلسة طارئة ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الأحمر أمام نظيره طلائع الجيش مساء أمس الاثنين.

وخسر الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز على ستاد الكلية الحربية ليتجمد رصيده عند النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع عشر.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة طارئة مع ييس توروب المدير الفني للفريق لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتذبذب الأداء، خاصةً أن الأحمر مقبل على مباراتي الترجي التونسي في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع : هناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لإضافة عنصر جديد إلى الجهاز المعاون للمدرب ييس توروب ، فالفريق يحتاج إلى مدرب محلي آخر في الجهاز المعاون بجانب عادل مصطفى.