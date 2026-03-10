قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
إيران تكشف عن وساطة ثلاثية لوقف العدوان.. وتؤكد استعدادها لحرب طويلة
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد هزيمة الطلائع.. إعلامي شهير: أين الهوية الفنية والتكتيكية للأهلي؟

منار نور

علق الإعلامي خالد. بيومي على أداء النادي الاهلي في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز .


وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي إكس :" كل فريق يمتلك هوية واضحة في الأداء، ففريق طلائع الجيش يعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة، وقد أثبت فعاليته وجمالية أدائه في ذلك. 

وأضاف "السؤال المطروح هو: ما هي الهوية الفنية والتكتيكية للنادي الأهلي؟ مع العلم أن هذا التساؤل لا يقتصر على مباراة اليوم، بل يمتد ليشمل الفترة الماضية.

‏مبروك للطلائع الأداء والنتيجة.. ‏الفارق شاسع بين مدرب بمالاليم  وآخر بملايين.

تتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

