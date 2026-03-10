بعد هزيمة الطلائع.. إعلامي شهير: أين الهوية الفنية والتكتيكية للأهلي؟

علق الإعلامي خالد. بيومي على أداء النادي الاهلي في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز .



وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي إكس :" كل فريق يمتلك هوية واضحة في الأداء، ففريق طلائع الجيش يعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة، وقد أثبت فعاليته وجمالية أدائه في ذلك.

وأضاف "السؤال المطروح هو: ما هي الهوية الفنية والتكتيكية للنادي الأهلي؟ مع العلم أن هذا التساؤل لا يقتصر على مباراة اليوم، بل يمتد ليشمل الفترة الماضية.

‏مبروك للطلائع الأداء والنتيجة.. ‏الفارق شاسع بين مدرب بمالاليم وآخر بملايين.

تتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.