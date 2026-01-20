قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد بأسيوط
انطلاق أولى فعاليات مبادرة "صدى" ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد بأسيوط
إيهاب عمر

 أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات القومية التي تستهدف تنمية قدرات الأطفال والنشء، ورفع الوعي بقضايا الطفولة، وعلى رأسها ملف التدخل المبكر، لما يمثله من أهمية بالغة في حماية الأطفال من المشكلات الصحية والنفسية، وبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في تنمية المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري. 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت أولى فعاليات مبادرة "صدى" المعنية بملف التدخل المبكر، وذلك بمكتبة مصر العامة، ضمن أنشطة البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة، وتضمنت الفعالية محاضرة متخصصة حول تأخر اللغة واضطراباتها، تناولت مفهوم التدخل المبكر وأهمية الاكتشاف في التوقيت المناسب، إلى جانب توضيح الفروق بين تأخر اللغة واضطرابات النطق، مع التأكيد على الدور المحوري للأسرة كشريك أساسي في دعم الطفل ومساندته. وأضاف المحافظ أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود مبادرة "صدى" الهادفة إلى رفع الوعي بقضايا الطفولة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأطفال، تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، وبالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط. 

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

أسيوط المبادرات القومية قدرات الأطفال والنشء قضايا الطفولة الصحية والنفسية تنمية المجتمع الشباب والرياضة مكتبة مصر العامة المحافظات أبناء الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

هواتف المحمول

إلغاء الإعفاء أم مد 90 يوما؟| ضوابط دخول أجهزة المحمول طبقا للقرار الجديد.. تقسيط ومهلة لسداد الرسوم

الإسكان الاجتماعي

بشرى سارة| سداد معجل لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء الحظر.. الشروط والمطلوب سداده

منتخب السنغال

حين تتحدث الأرقام بلهجة الإنجاز .. المغرب يغير خريطة التصنيف العالمي .. وتفوق أفريقي غير مسبوق

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد