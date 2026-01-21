محافظ أسيوط: ضبط 5 آلاف لتر سولار وتحرير 184 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية من تحرير 184 محضرًا تموينيًا، وضبط كميات من السلع المدعمة والمواد المخالفة، وذلك خلال حملات رقابية موسعة استمرت على مدار 4 أيام وشملت مختلف المراكز والأحياء، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة التموينية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكافة القرى والمراكز، بالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه في مجال الأسواق أسفرت الحملات عن ضبط 5 آلاف لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 144 لتر زيت طعام دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 14 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 154 محضرًا تنوعت ما بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.