الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ أسيوط: ضبط 5 آلاف لتر سولار وتحرير 184 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة

ضبط 5 آلاف لتر سولار وتحرير 184 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بالمراكز والأحياء بأسيوط
ضبط 5 آلاف لتر سولار وتحرير 184 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بالمراكز والأحياء بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية من تحرير 184 محضرًا تموينيًا، وضبط كميات من السلع المدعمة والمواد المخالفة، وذلك خلال حملات رقابية موسعة استمرت على مدار 4 أيام وشملت مختلف المراكز والأحياء، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة التموينية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكافة القرى والمراكز، بالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه في مجال الأسواق أسفرت الحملات عن ضبط 5 آلاف لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 144 لتر زيت طعام دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 14 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 154 محضرًا تنوعت ما بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

الرئيس السيسي

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

صورة أرشيفية

سالم الدهام: تعاون ثقافي مصري أردني.. ومعرض القاهرة للكتاب من أكبر المعارض بالشرق الأوسط

الإدمان

راحة مؤقتة.. علامات الإدمان على الصحة النفسية وسلوك الشخص .. فيديو

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

