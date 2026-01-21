قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
محافظ أسيوط: اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية أولوية لبناء جيل قادر على المنافسة

استمرار اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية بأسيوط
استمرار اكتشاف المواهب ورفع اللياقة البدنية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن اكتشاف المواهب الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى الشباب، يمثلان ركيزة أساسية في بناء جيل يتمتع بالصحة والقدرة على المنافسة في مختلف الألعاب الرياضية.

وشدد المحافظ ، على أهمية تشجيع المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، استقبلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية وتقييم مستوى اللاعبين المشاركين، حيث ضمت اللجنة الدكتور إسلام محمد محمود سالم المستشار العلمي والفني للمشروع، ومحمد هارون مصطفى، وهيثم محروس بديع، أخصائي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وأشار إلى أن اللجنة تابعت التدريبات المقامة ضمن المشروع بنادي الشبان المسلمين واستاد أسيوط الرياضي، واطلعت على آليات التنفيذ، كما أجرت حوارات مع القائمين على المشروع والمشاركين، في إطار الوقوف على مدى تحقيق أهدافه في تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة، وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لدى مختلف الفئات العمرية، ولاسيما الشباب والنشء.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن اللجنة أشادت بحسن التنظيم ومستوى الأداء، مؤكدًا استمرار المتابعة والدعم الفني للمشروع، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير البرامج القومية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز الصحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبما يسهم في إعداد جيل قوي بدنيًا وقادر على العطاء والمنافسة.

أسيوط اكتشاف المواهب الرياضية اللياقة البدنية الألعاب الرياضية الأنشطة الرياضية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
