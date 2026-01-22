قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
محمود نوفل

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن إيران لم تتوقف عن مساعيها للحصول على السلاح النووي ، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يستحق التغيير والنظام هناك قمعي.


وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريحات له : نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام في إيران
والنظام الإيراني في حالة ضعيفة وهشة.


واختتم الرئيس الإسرائيلي تصريحاته بالقول : نراقب بحذر التطورات في سوريا وقلقون بشأن حلفائنا الدروز.

وفي سياق آخر ، أفادت وكالة “فارس” بأن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية بسبب تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، أسفرت عن مقتل  3117 شخصًا، من بينهم 2427 مدنيًا، وذلك بحسب المعلومات الواردة من منظمة الطب العدلي.

في سياق متصل، صرح مصدر أمني إيراني بأنه تم العثور على رصاصات إسرائيلية في جثث أطفال قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

رصاص إسرائيلي بجثث أطفال إيران

وأشار المصدر الأمني الإيراني، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إحدى الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات من أصفهان، ذهبت للتسوق مع عائلتها خلال الاضطرابات الأخيرة، وأُصيبت بجروح قاتلة برصاص إرهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها.

وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرصاصات كانت ذخيرة حية إسرائيلية.

إيران الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ السلاح النووي النظام الإيراني سوريا الدروز

