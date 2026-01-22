رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن إيران لم تتوقف عن مساعيها للحصول على السلاح النووي ، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يستحق التغيير والنظام هناك قمعي.



وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريحات له : نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام في إيران

والنظام الإيراني في حالة ضعيفة وهشة.



واختتم الرئيس الإسرائيلي تصريحاته بالقول : نراقب بحذر التطورات في سوريا وقلقون بشأن حلفائنا الدروز.

وفي سياق آخر ، أفادت وكالة “فارس” بأن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية بسبب تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، أسفرت عن مقتل 3117 شخصًا، من بينهم 2427 مدنيًا، وذلك بحسب المعلومات الواردة من منظمة الطب العدلي.

في سياق متصل، صرح مصدر أمني إيراني بأنه تم العثور على رصاصات إسرائيلية في جثث أطفال قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

رصاص إسرائيلي بجثث أطفال إيران

وأشار المصدر الأمني الإيراني، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إحدى الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات من أصفهان، ذهبت للتسوق مع عائلتها خلال الاضطرابات الأخيرة، وأُصيبت بجروح قاتلة برصاص إرهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها.

وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرصاصات كانت ذخيرة حية إسرائيلية.