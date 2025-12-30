قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي ينفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
محمد على

نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الاثنين مزاعم دونالد ترامب بأن الاثنين ناقشا طلب الرئيس الأمريكي بالعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم الفساد.

يُتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول سلع فاخرة من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية، والسعي للتفاوض على تغطية إعلامية أكثر إيجابية من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوج: "لم تجر أي محادثة بين الرئيس هرتسوج والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو".

قال ترامب يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو إنه واثق من أن هرتسوج سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي عفواً.

قال ترامب: "لقد تحدثت إلى الرئيس (هرتسوج) وأخبرني أن (العفو) في طريقه إلي".

في الشهر الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى هرتسوج تتضمن الطلب، والتي أعقبها طلب رسمي قدمه محامو نتنياهو.

قال ترامب وهو يقف بجانب نتنياهو المبتسم خارج مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا، قبل اجتماع بينهما: "إنه رئيس وزراء في زمن الحرب وهو بطل. كيف لا تمنحه عفواً؟".

وقال مكتب هيرتسوج بعد ذلك بوقت قصير: "قبل عدة أسابيع، جرت محادثة بين الرئيس هيرتسوج وممثل نيابة عن الرئيس ترامب، الذي استفسر عن رسالة الرئيس الأمريكي".

وأضاف مكتب هيرتسوج: "خلال تلك المحادثة، تم تقديم شرح بشأن المرحلة التي وصل إليها الطلب حالياً، وأن أي قرار بشأن هذه المسألة سيتم اتخاذه وفقاً للإجراءات المعمول بها".

لطالما زعم نتنياهو أن الإجراءات المتخذة ضده، والتي بدأت في عام 2019، هي "محاكمة سياسية".

وتشمل التهم حالتين زُعم فيهما أن نتنياهو تفاوض على تغطية إعلامية مواتية من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وحالة ثالثة تتضمن اتهامات بأنه قبل أكثر من 260 ألف دولار من الهدايا الفاخرة مثل السيجار والمجوهرات والشمبانيا من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.

الرئيس الإسرائيلي محادثات ترامب نتنياهو إسرائيل المتحدة الأمريكية إسحاق هرتسوج دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المليارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

صورة من الفيديو

قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يستقبل الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد