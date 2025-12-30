الرئيس الإسرائيلي ينفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الاثنين مزاعم دونالد ترامب بأن الاثنين ناقشا طلب الرئيس الأمريكي بالعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم الفساد.

يُتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول سلع فاخرة من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية، والسعي للتفاوض على تغطية إعلامية أكثر إيجابية من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوج: "لم تجر أي محادثة بين الرئيس هرتسوج والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو".

قال ترامب يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو إنه واثق من أن هرتسوج سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي عفواً.

قال ترامب: "لقد تحدثت إلى الرئيس (هرتسوج) وأخبرني أن (العفو) في طريقه إلي".

في الشهر الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى هرتسوج تتضمن الطلب، والتي أعقبها طلب رسمي قدمه محامو نتنياهو.

قال ترامب وهو يقف بجانب نتنياهو المبتسم خارج مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا، قبل اجتماع بينهما: "إنه رئيس وزراء في زمن الحرب وهو بطل. كيف لا تمنحه عفواً؟".

وقال مكتب هيرتسوج بعد ذلك بوقت قصير: "قبل عدة أسابيع، جرت محادثة بين الرئيس هيرتسوج وممثل نيابة عن الرئيس ترامب، الذي استفسر عن رسالة الرئيس الأمريكي".

وأضاف مكتب هيرتسوج: "خلال تلك المحادثة، تم تقديم شرح بشأن المرحلة التي وصل إليها الطلب حالياً، وأن أي قرار بشأن هذه المسألة سيتم اتخاذه وفقاً للإجراءات المعمول بها".

لطالما زعم نتنياهو أن الإجراءات المتخذة ضده، والتي بدأت في عام 2019، هي "محاكمة سياسية".

وتشمل التهم حالتين زُعم فيهما أن نتنياهو تفاوض على تغطية إعلامية مواتية من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وحالة ثالثة تتضمن اتهامات بأنه قبل أكثر من 260 ألف دولار من الهدايا الفاخرة مثل السيجار والمجوهرات والشمبانيا من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.