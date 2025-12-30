قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تداولات هادئة للأسهم الآسيوية مع اقتراب عطلات رأس السنة

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم "الثلاثاء" ضمن نطاقات ضيقة؛ متأثرة بتراجع وول ستريت في الجلسة السابقة بفعل ضغوط متجددة على أسهم التكنولوجيا، في وقت أسهمت مستويات السيولة الضعيفة مع اقتراب نهاية العام وعطلات رأس السنة في الحد من تحركات الأسواق الإقليمية.

وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني ومؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% لكل منهما، في حين استقر مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي قرب مستوياته السابقة.

وارتفع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.6% مخالفا الاتجاه العام للأسواق الآسيوية، كما صعد مؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.1%، بينما استقر مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي.

وفي الصين، استقر مؤشر "شنغهاي المركب"، في حين ارتفع مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.3%.

وشهدت الأسواق الآسيوية هدوءا ملحوظا، مع بقاء المستثمرين على الهامش، في وقت تستعد فيه عدة بورصات إقليمية للإغلاق أو العمل بجداول تداول مختصرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر، وسط توقعات بأن يوفر المحضر مؤشرات أوضح بشأن توجهات صناع السياسة النقدية عقب القرار الأخير بشأن أسعار الفائدة، وآفاق السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وترجح الأسواق بشكل متزايد احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية خلال عام 2026، مع تراجع الضغوط التضخمية وظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو، غير أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن توقيت وسرعة أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي استقر مؤشر شنغهاي المركب ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية تراجع وول ستريت تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

صورة من الفيديو

قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

حسام حسن

وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة

وزير المالية

بالمستندات .. ننشر تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار من وزير المالية

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد