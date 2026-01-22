تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الجيش الأمريكي يكمل حشد قواته في منطقة الشرق الأوسط استعدادًا لهجوم محتمل على إيران خلال أسبوع إلى أسبوعين، وفق صحيفة "معاريف"، وتشمل التحضيرات تحرك ثلاث حاملات طائرات محملة بين 70 و90 طائرة لكل منها، بالإضافة إلى سفن حربية وسفن إمداد مزودة بصواريخ وأنظمة حرب إلكترونية.



وبحسب الصحيفة، فإن القوات الأمريكية جاهزة بالفعل لتنفيذ هجوم محدود، مع تعزيز قدراتها الدفاعية بنظم كشف وإنذار واعتراض صواريخ لحماية منشآتها وأصولها الاستراتيجية، بما فيها حقول النفط والمطارات والموانئ البحرية.



في السياق نفسه، زار رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، قاعدة "نفاتيم" الاستراتيجية التي تضم أسرابًا من طائرات F-35 وطائرات استخباراتية ونقل جوي، مؤكدًا استعداد إسرائيل لسيناريوهات متعددة لضمان التفوق العسكري.



وعلى الصعيد الإيراني، وجه وزير الخارجية عباس عراقجي رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أن أي مواجهة شاملة ستكون "فوضوية وضارية" وتستمر أطول من التقديرات الأمريكية والإسرائيلية، داعيًا إلى إعادة التفكير في أسلوب التعامل مع إيران.



وتأتي هذه التحركات بعد تصعيد خطاب الرئيس ترامب تجاه إيران، مع دعوات لتغيير القيادة الإيرانية، وردود حادة من المرشد علي خامنئي والمسؤولين الإيرانيين، الذين أكدوا أن أي هجوم على إيران أو استهداف للمرشد الأعلى سيقابل برد واسع يشمل أهدافًا إسرائيلية.