الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الاستنفار في صفوفه خلال الساعات الماضية؛ تحسبا لاحتمال تنفيذ هجوم أمريكي على إيران قد يقع خلال أيام، في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر فيها إيران من الاستمرار في ما وصفه بـ«التهديدات المتواصلة بالاغتيال» الصادرة عن قادة في طهران.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «كاتي بافليتش الليلة» على قناة «نيوز نيشن»: «أبلغتهم بوضوح، أي شيء يحدث؛ سنفجر البلاد بأكملها».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لدي تعليمات صارمة للغاية، إذا حدث أي شيء، فسوف يُمحون من على وجه الأرض»، مؤكدا أن الرد الأمريكي سيكون «كارثيا» في حال استهدافه أو أي مسؤول أمريكي.

وكان ترامب قد تلقى- بحسب مسؤولين استخباراتيين من إدارة الرئيس السابق جو بايدن- إحاطات، حول تهديدات مزعومة باغتياله خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وقال وزير العدل الأمريكي السابق، ميريك جارلاند، إن تلك التهديدات جاءت- وفق التقديرات- في إطار «محاولة انتقام» لاغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني عام 2020، خلال الولاية الأولى لترامب.

وسبق أن أعلن ترامب- عقب عودته إلى البيت الأبيض في الولاية الثانية- أنه أصدر تعليمات بتدمير إيران؛ في حال تعرضه لأي عملية اغتيال، وذلك بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يمنحه صلاحيات واسعة لممارسة «أقصى الضغوط» على طهران، وقال حينها: «لو فعلوا ذلك؛ فسيكون مصيرهم الفناء الكامل، ولن يبقى منهم شيء».

وكان الرئيس الأمريكي قد لوح في وقت سابق، بأن الخيار العسكري ضد إيران «مطروح على الطاولة»، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 3300 شخص في اشتباكات مع قوات الأمن، محذرا من تحرك عسكري؛ في حال إعدام مزيد من المتظاهرين، قبل أن يشير مؤخرا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بتوقف عمليات القتل.

وفي المقابل، اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة، بالوقوف خلف الاضطرابات الداخلية في بلاده ودعم الاحتجاجات، معتبرا أن واشنطن تسعى إلى «ابتلاع إيران».

وكتب خامنئي على منصة «إكس»: «لا ننوي جر البلاد إلى الحرب، لكننا لن نتخلى عن المجرمين داخل البلاد أو المجرمين الدوليين، فهم أسوأ من المجرمين الداخليين، ولن نتخلى عنهم أيضا».

ويأتي هذا التصعيد المتبادل؛ في وقت تترقب فيه المنطقة تطورات ميدانية وسياسية قد تنذر بمواجهة واسعة النطاق، في حال تحولت التهديدات المتبادلة إلى خطوات عسكرية فعلية.