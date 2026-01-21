إيران.. مصرع إرهابي واعتقال 11 آخرين جنوب شرق البلاد

أعلن دائرة الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، مصرع ارهابي واعتقال 11 آخرين من جماعة أنصار الشيطان التكفيرية.

ووفق البيان الصادر اليوم الأربعاء ، عن دائرة الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان ، ونقلته وكالة الأنباء فارس: فاطإن ارهابيا لقي مصرعه وتم اعتقال 11 عنصرا آخر من جماعة انصار الشيطان التكفيرية (التي تسمي نفسها زورا انصار الفرقان) وذلك من خلال ثلاث عمليات مشتركة نفذها مقر "القدس" التابع للحرس الثورة الإسلامية ودائرة الامن العام في المحافظة وقوى الأمن الداخلي.

وأضاف البيان : احد القادة التنفيذيين لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية، المدعو "کل محمد شاهوزهي"، لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن.

وتابع البيان : كان هؤلاء الإرهابيون بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان، وقد اختباوا في المناطق المجاورة لمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) لهذا الغرض.

وختم البيان: كما تم في العمليات الامنية المشتركة ضبط ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر تضمنت سلاح "آر بي جي" و 24 قذيفة خاصة بها وبندقيتين من طراز كلاشينكوف والرصاص المتعلق بهما و 6 مسدسات وكمية من المعدات لصنع القنابل كانت في حوزة هؤلاء الإرهابيين.